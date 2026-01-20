PROVINCIA DI SALERNO. TAXI ED NCC PER AEROPORTO, RIUNIONE A PALAZZO SANT’AGOSTINO

E’ in programma per il pomeriggio di domani, Mercoledi’ 21 Gennaio, a Palazzo Sant’Agostino, la riunione tra l’amministrazione Provinciale di Salerno, i Comuni di Pontecagnano Faiano e Bellizzi con i rappresentanti del settore del trasporto TAXI e NCC diretti verso l’Aeroporto Costa d’Amalfi e del Cilento.

A presiedere la riunione, da tempo sollecitata, sarà il Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo che ascolterà le richieste provenienti dal settore del trasporto, anche dopo la drastica riduzione del numero di voli in partenza ed in arrivo sulla pista dello scalo salernitano.

