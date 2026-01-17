ORDINE DEI COMMERCIALISTI DI SALERNO. SERGIO CAIRONE E’ IL NUOVO PRESIDENTE

Sergio Cairone è il nuovo Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno. Il professionista, candidato con la Lista n.2 “Uniti per la Professione”, è stato scelto per guidare l’Ordine per il prossimo quadriennio (2026-2029). Con lui, confermati i consiglieri uscenti Giuseppe Arleo, Pierluigi Chiarito, Achille De Caro, Antonio (detto Tony) De Lucia, Nicola Fiore, Rosita Galdi, Americo Rinaldi, ed eletti anche i colleghi candidati nella stessa Lista Rosanna Marisei, Vincenzo Landi, Giuseppina detta Pina Napoli, Mario Ragone.

A completare il Consiglio, che si insedierà nel prossimo mese, Maria Luisa Poppiti, Carmine Noschese, Alfonso Maria Gaeta, candidati con la Lista n.1, risultata la seconda lista votata dagli iscritti.

Nella tornata elettorale, svoltasi tra ieri e oggi in modalità telematica, gli iscritti all’ODCEC di Salerno hanno anche votato quali componenti del Collegio dei Revisori Matteo Cuomo, Domenico Mazza, Antonio Piluso.

Per il Comitato Pari Opportunità sono stati invece eletti Liliana Bonadies, Giuseppe Fortunato, Silvia Iula, Laura Martucciello, Alain Murano, Ornella Oropallo.

Tornata partecipata, per la scelta della rappresentanza ha votato l’85 dei commercialisti salernitani aventi diritto.

“I migliori complimenti al neo presidente, a tutti i Consiglieri e ai componenti degli Organi dell’Ordine neo eletti – il commento del presidente uscente Agostino Soave – sono lieto che i colleghi abbiano maturato una scelta in continuità con il lavoro svolto negli ultimi anni e nel mio mandato e sono certo che Sergio Cairone guiderà con autorevolezza e trasparenza il nostro ODCEC continuando con impegno a tutelare la nostra professione, rivendicando il riconoscimento del ruolo centrale che il commercialista riveste nella società, e onorerà il mandato di rappresentatività sul territorio, nelle istituzioni locali e nella Categoria tutta, compattando tutti i colleghi intorno alla sua presidenza. Desidero rivolgere inoltre un forte e sincero ringraziamento all’intero Consiglio uscente che mi ha brillantemente affiancato in questi anni di governance”.

A risultato acquisito, un lungo applauso ha accolto il neo eletto Presidente presso la sede dell’ODCEC dove diversi commercialisti hanno atteso l’esito telematico. “Con emozione, con orgoglio e con onore – ha detto il neo presidente Sergio Cairone – sono stato condiviso da una squadra e da un gruppo, da colleghe e colleghi che hanno fatto sì che si acquisisse questo risultato, che venisse preservato quanto di buono fatto prima ma al tempo stesso si portasse nell’Ordine un vento di novità fatto sostanzialmente dalle persone. Ringrazio di cuore i colleghi che hanno riposto fiducia nel mio nome e nel progetto della squadra che rappresento. Siamo pronti a portare tante novità nella continuità del lavoro portato avanti dal Consiglio uscente guidato da Agostino Soave, con un rinnovamento di idee ma fedeli ai principi della squadra “Uniti per la Professione” che non è solo una Lista o un motto ma è il nostro modo di interpretare l’essere Commercialista. Con le colleghe e i colleghi eletti metteremo in campo un lavoro di squadra attento e propositivo per rappresentare gli Iscritti all’Ordine di Salerno e portare avanti le loro istanze affinché si possa migliorare la propria condizione nell’esercizio della professione, creando ponti con le Istituzioni territoriali e facendo rispettare il ruolo centrale e nevralgico del Commercialista. Ringrazio tutti i colleghi candidati, anche dell’altra Lista, che in questi mesi hanno dedicato tempo ed energia alle elezioni e alla discussione sulla vita ordinistica: sono certo che tutti insieme avremo un confronto produttivo per lavorare all’unisono nell’interesse di tutta la Categoria”.