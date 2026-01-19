A NAPOLI INCONTRO PD-PIERO DE LUCA MA NON C’E’ L’INTESA SULLE COMMISSIONI

Riunione, a Napoli, tra il Segretario Regionale del Partito Democratico Piero De Luca ed il gruppo Consiliare del Pd in Consiglio Regionale. Un confronto che, a quanto si apprende, non ha portato allo sblocco della vicenda Commissioni Consiliari che, a poche ore dal nuovo Consiglio Regionale, resta ancora ferma, con il Partito Democratico che, al proprio interno, non riesce a trovare una intesa sui tre nomi da proporre per le Presidenze di Commissione che gli spettano.

“Ho promosso” scrive il Capogruppo del Pd in Consiglio Regionale Maurizio Petracca, “questa mattina un incontro tra il gruppo del Partito Democratico e la delegazione Pd in giunta regionale alla presenza del segretario regionale Piero De Luca. Ringrazio il vicepresidente Mario Casillo e gli assessori Cuomo e Morniroli per la loro disponibilità. Necessario trovare forme di collaborazione per raggiungere gli obiettivi strategici che abbiamo in mente nell’interesse del territorio campano e delle sue comunità. Abbiamo condiviso, perciò, l’esigenza di un raccordo costante e di un dialogo costruttivo perché è nella dinamica virtuosa che saremo in grado di costruire, in particolare nel rapporto tra Consiglio e Giunta, che potremo misurare l’efficacia della nostra azione.”