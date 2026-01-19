GIANLUIGI DI LEO (FI): “CASTEL SAN GIORGIO, ROCCAPIEMONTE, NOCERA SUPERIORE, MERCATO SAN SEVERINO E SIANO INSIEME PER COMITATO SI”

“Castel San Giorgio, come Comune capofila, insieme a Roccapiemonte, Mercato San Severino, Siano e Nocera Superiore, si preparano a costituire il Comitato per il Si al Referendum sulla Giustizia per dare un contributo importante a quella che, insieme a tutta Forza Italia ed il centro destra, consideriamo una battaglia di civiltà”. Lo dichiara il dirigente di Forza Italia Gianluigi Di Leo, insieme al Gruppo Consiliare di Forza Italia a Castel San Giorgio con Domenico Sellitto, Domenico Rescigno, Gilda Tranzillo e Giustina Galluzzo. “In queste ore”, continua Di Leo, “grazie alla collaborazione con Senise Califano, Luca Soriente, Annabel Villani, Carmine Leo e Gigi Lupone, stiamo preparando tutte le iniziative pubbliche che possano chiarire le legittime ragioni del Si, a sostegno della riforma, in passato, piu’ volte invocata dal nostro indimenticabile leader Silvio Berlusconi. Sono certo che in tanti aderiranno al nostro Comitato e che, in occasione del voto del 22 e 23 Marzo, Castel San Giorgio, Roccapiemonte, Mercato San Severino, Nocera Superiore e Siano, daranno un contributo importante al Si al Referendum sulla Giusiztia”

