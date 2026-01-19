SALERNO. ROBERTO CELANO (FI) PRESENTA ESPOSTO IN PREFETTURA SU DIMISSIONI NAPOLI

Un accertamento “ispettivo e documentale sulle motivazioni delle dimissioni anticipate del Sindaco del Comune di Salerno”, oltre che “verificare la sussistenza di condizionamento esterno e interferenze politiche idonee a comprimere l’autonomia decisionale dell’organo elettivo, poi “valutare se gli elementi raccolti configurino ipotesi di illecito amministrativo o penale, con eventuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per i provvedimenti di competenza”. Sono tre dei quattro punti dell’esposto presentato al Prefetto di Salerno da Roberto Celano, consigliere regionale campano di Forza Italia. Qualche giorno fa il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli ha presentato le dimissioni, aprendo così la strada alle elezioni anticipate che si terranno in primavera, a cui dovrebbe candidarsi l’ex presidente della Regione Campania ed ex sindaco di Salerno per quattro mandati dal 1993 al 2015, Vincenzo De Luca.

