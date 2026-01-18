PROVINCIA DI SALERNO. IN SETTIMANA ARRIVANO LE DELEGHE PER I CONSIGLIERI PROVINCIALI

Le dimissioni di Enzo Napoli da Sindaco di Salerno e, di conseguenza, da Presidente della Provincia di Salerno, non fermano l’attività a Palazzo Sant’Agostino. Dopo la celebrazione del primo Consiglio Provinciale, che ha visto la proclamazione degli eletti dopo il turno elettorale di Domenica 11 Gennaio, adesso toccherà al Vice Presidente Giovanni Guzzo procedere alla firma in calce ai decreti per conferire le deleghe consiliari.

In settimana, infatti, si terrà una riunione tra tutti i partiti e le liste del Centro Sinistra (Pd, A Testa Alta e Avanti-Psi) per trovare un punto di caduta sui criteri da utilizzare per l’assegnazione delle deleghe: Viabilità ed Edilizia Scolastica, ovviamente, restano le piu’ ambite e dovrebbero finire ai consiglieri provinciali Lanzara (Partito Democratico) ed Arena (A Testa Alta).