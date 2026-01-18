CONSIGLIO REGIONALE. PRESIDENZE COMMISSIONI, FUMATA NERA: MERCOLEDI’ 21 TORNA IL CONSIGLIO

Il fine settimana non ha portato consiglio, anzi. Le trattative per la composizione delle Commissioni Consiliari a Napoli ma, soprattutto, per la designazione dei Presidenti restano ferme al palo e quando mancano 72 ore alla celebrazione del prossimo Consiglio Regionale non c’è accordo tra i partiti ed all’interno dei partiti stessi.

Il nodo cruciale era e resta il Pd che non trova un equilibrio, al proprio interno, per indicare il nome dei Tre presidenti che spettano allo stesso Partito Democratico.

Piu’ fluida, almeno in apparenza, la situazione per M5S e lista FICO PRESIDENTE che attendono indicazioni dallo stesso Presidente Fico e dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Per Avanti PSI il nome è quello del Consigliere Regionale Giovanni Mensorio.

Per A TESTA ALTA è in atto una sorta di ballottaggio tra Porcelli e Cascone.

Casa Riformista, con il Consigliere Regionale Enzo Alaia, avrà la sua Presidenza di Commissione, dopo aver rinunciato alla presenza all’interno dell’Ufficio di Presidenza, mentre non potranno vantare una propria commissione Noi di Centro ed Alleanza Verdi Sinistra.