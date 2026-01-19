ROSSELLA SESSA: “FORZA ITALIA DALLA PARTE DI CHI PRODUCE, MARTUSCIELLO HA FATTO UN GRAN LAVORO”

Rossella Sessa, già parlamentare di Forza Italia, oggi Presidente della società Sistemi Urbani di Ferrovie dello Stato, in un’intervista rilasciata al quotidiano Cronache, parla dei risultati ottenuti dal partito degli azzurri in Provincia di Salerno ed in tutta la Regione Campania.

“Forza Italia” sottolinea Rossella Sessa, ” ha scelto di rappresentare chi produce, lavora, investe e crea occupazione: imprenditori, professionisti, mondo delle partite Iva, associazionismo e volontariato. È una scelta coerente con la nostra storia. Proprio per questo oggi siamo l’unica forza di centro riconoscibile e credibile, capace di intercettare anche chi, nel centrosinistra, non si riconosce più in una linea sempre più distante dai territori e dal mondo produttivo”.

“Il lavoro portato avanti dal segretario regionale Fulvio Martusciello” continua il Presidente di Sistemi Urbani, “ha contribuito a ricostruire una presenza politica solida, valorizzando una classe dirigente radicata nei territori e attenta alle esigenze reali delle comunità”