MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO SOMMA: “NUOVI FINANZIAMENTI PER SICUREZZA NELLE SCUOLE”

L’intervento ammesso a finanziamento va ad aggiungersi ai lavori di rinforzo strutturale eseguiti di recente proprio sull’edificio del capoluogo e finalizzati a garantire una maggiore tenuta in caso di sisma.”
Lo annuncia Antonio Somma, Sindaco del Comune di Mercato San Severino.
Questi nuovi contributi rappresentano il conseguimento di un ulteriore risultato per il nostro Ente e per il territorio. La sicurezza della comunità scolastica continua ad essere una priorità assoluta per noi e questi nuovi interventi ci consentiranno di implementare in modo significativo il livello di tutela per studenti, docenti e personale scolastico.
L’ammissione a finanziamento è, altresì, la dimostrazione di una programmazione attenta e scrupolosa avviata tempo addietro accompagnata da una struttura amministrativa competente ed attrezzata nell’intercettare risorse importanti da convertire in opere.
Desidero ringraziare gli Uffici interessati per il lavoro minuzioso: senza il loro contributo, silenzioso ma concreto, risultati preziosi come questi non sarebbero raggiungibili.