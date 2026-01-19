MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO SOMMA: “NUOVI FINANZIAMENTI PER SICUREZZA NELLE SCUOLE”

L’intervento ammesso a finanziamento va ad aggiungersi ai lavori di rinforzo strutturale eseguiti di recente proprio sull’edificio del capoluogo e finalizzati a garantire una maggiore tenuta in caso di sisma.”

Questi nuovi contributi rappresentano il conseguimento di un ulteriore risultato per il nostro Ente e per il territorio. La sicurezza della comunità scolastica continua ad essere una priorità assoluta per noi e questi nuovi interventi ci consentiranno di implementare in modo significativo il livello di tutela per studenti, docenti e personale scolastico.

L’ammissione a finanziamento è, altresì, la dimostrazione di una programmazione attenta e scrupolosa avviata tempo addietro accompagnata da una struttura amministrativa competente ed attrezzata nell’intercettare risorse importanti da convertire in opere.

Desidero ringraziare gli Uffici interessati per il lavoro minuzioso: senza il loro contributo, silenzioso ma concreto, risultati preziosi come questi non sarebbero raggiungibili.