SAN CIPRIANO PICENTINO. NUOVO FINANZIAMENTO PER LA SICUREZZA URBANA

“Il Comune di San Cipriano Picentino ha ottenuto un finanziamento di 80.833 euro per il progetto “San Cipriano Picentino Sicura 2025”, destinato al rafforzamento della sicurezza urbana e all’installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale.”
Lo annuncia Sonia Alfano, Sindaco del Comune di San Cipriano Picentino.
Un risultato importante, ottenuto nell’ambito del POC Legalità del Ministero dell’Interno, che conferma come investire in sicurezza significhi investire nella qualità della vita dei cittadini e nella tutela della legalità.