PINA PICIERNO (PD): “VI PIACCIA O NO, ESISTE UNA SINISTRA CHE VOTA SI AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Ogni giorno ha la sua pena e succede così che sia costretta a parlare del Professor Tommaso Montanari, che dall’altro della sua cattedra in fuffologia, e soprattutto da non iscritto e non votante, vorrebbe decidere dal suo comodo divano di casa, chi deve essere del Pd e chi invece no, e giù la democratica listetta di proscrizione con nomi e cognomi degli indegni non allineati”. Lo scrive Pina Picierno del Pd sui social replicando a un post di Tomaso Montanari a proposito del sostegno al Sì da parte di Marco Minniti.

“Questa volta l’innesco è il referendum sulla giustizia: l’accusa è fare campagna per il sì, ma come è evidente è solo una scusa: intanto perché molti degli amici e dei compagni citati voteranno no, e poi perché io stessa non sto facendo campagna, mi sono limitata a scrivere quel che penso in poche righe che il mio amico Prof Ceccanti ha letto al convegno ‘la sinistra che vota sì’, perché vi piaccia o no, esiste una sinistra che vota sì, ed è pure autorevolmente rappresentata. Ma questa è decisamente altra questione”.

