GIANFRANCO ROTONDI: “CON LA DEMOCRAZIA CRISTIANA PRESENTE IN PARLAMENTO SI PUO’ RIPARTIRE”

“Questa data iconica è stata variamente utilizzata dopo la fine della Dc: il 18 gennaio 1994 Mino Martinazzoli cambiò il nome della Democrazia cristiana, tornando alla denominazione di Partito popolare. Non fu un’avventura vincente, sin dall’esordio: quella mattina di gennaio di trentadue anni fa nacquero in realtà due partiti, il Ppi di Martinazzoli, collocato al centro, e il Ccd di Casini, schierato col nascente centrodestra di Berlusconi. Voleva essere il ritorno del popolarismo, e invece fu la scissione della Democrazia cristiana, la prima di una serie infinita (nel senso che non sono ancora finite, purtroppo)”. Lo afferma Gianfranco Rotondi, presidente Dc e deputato di Fdi, ricordando la fondazione del Partito popolare.

“Più volte nel tempo -aggiunge- abbiamo scelto questa data per nuovi inizi. Nel centenario della fondazione del Ppi, pochi anni fa, nel 2019, riunimmo tutti i partiti democristiani nella solenne promessa di dar vita a una sola formazione politica riunita nel nome e nel simbolo della Dc. Il tentativo si è trascinato goffamente per anni, al gesto finale e conclusivo è saltato tutto per la indisponibilità del partito detentore del simbolo. Oggi la sola Democrazia cristiana presente in Parlamento è quella che ho l’onore di guidare. È da qui che possono ripartire quelli che ancora ritengano plausibile la presenza di un partito di democrazia cristiana. Abbiamo riaperto il tesseramento, ed è bello pensare che qualcuno voglia unirsi a noi proprio in un giorno così evocativo della storia del cattolicesimo politico”.