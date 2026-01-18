MATTEO RENZI: “POLITICI SI DIVIDONO TRA CHI FA E CHI E’ INFLUENCER SCADENTE”

“Su Instagram va di moda ricordare il 2016. Per me è stato un anno bellissimo. Sì, è vero: ho perso il referendum e – caso unico in Italia – mi sono dimesso da tutto, ripartendo da zero. Ma il 2016 è stato anche l’anno delle leggi sui diritti civili, sui diritti sociali, su Industria 4.0, sul Dopo di noi e su molto altro. Abbiamo fatto tantissimo! E alla fine i politici si dividono tra quelli che fanno e quelli che chiacchierano: i primi lasciano qualcosa, i secondi sono influencer scadenti. Simpatico il giochino del ricordo e alla fine la nostalgia è sempre un sentimento bellissimo. Ma io voglio dirvi che ho anche tanta voglia di futuro. E sono convinto con il poeta che il più bello dei mari è quello che non abbiamo ancora navigato. Che dolce il passato, che bello il futuro. Buona domenica amici!”. Lo scrive Matteo Renzi su Instagram.

