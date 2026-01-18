ANNA BILOTTI (M5S): “I FUCANOLI A CAMPANIA SONO TRADIZIONE ED IDENTITA'”

«Accendere I Fucanoli a Campagna significa rinnovare un rito che parla al cuore delle nostre aree interne, un gesto collettivo capace di custodire memoria, identità e senso profondo di comunità». A dirlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, a margine del tradizionale appuntamento del 17 gennaio nel comune in provincia di Salerno dove la celebrazione religiosa si fonde con la tradizione popolare. «È stato emozionante esserci – sottolinea la parlamentare salernitana – perché queste tradizioni rappresentano una risorsa viva, capace di rafforzare i legami sociali e di restituire centralità culturale e civile a molti territori. La valorizzazione di questi luoghi, anche attraverso eventi come questo, significa riconoscerne un ruolo centrale e favorire visioni di sviluppo in grado di rafforzare risorse, vocazioni e comunità». «Le aree interne possono diventare motore di innovazione e impresa, alimentare passioni territoriali e generare investimenti lungo filiere interconnesse, contribuendo così a costruire percorsi concreti per il futuro del Paese», conclude la senatrice Bilotti.

