PROVINCIA, LA RIFORMA CALDEROLI: VOTO DIRETTO, PREFERENZE PER I CONSIGLIERI CHE SARANNO FINO A 20

Il Ministro Calderoli lancia lo sprint per la riforma delle Province, a cominciare dal cambiamento del sistema elettorale ed al ritorno al voto popolare. In un’intervista rilasciata proprio oggi, Calderoli traccia la mappa per arrivare, entro la fine del 2023, alla riforma: disegno di legge entro inizio dell’anno, voto definitivo entro il 2023, elezioni dirette per il 2024, a questo punto in concomitanza con le elezioni europee.

Quanto al sistema elettorale, Calderoli guarda all’elezione diretta dei Sindaci nei comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti: Presidente eletto direttamente, preferenze – al posto dei collegi – per i consiglieri provinciali che saranno 16 per le Province fino a 450.000 abitanti, 20, invece, per quelle con una popolazione superiore.

Per la Giunta, invece, il numero, sempre legato alla popolazione, varierà dai 3 ai 5 componenti.