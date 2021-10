PROVINCIALI 2021. A SALERNO IL PD PUNTA SU UN CONSIGLIERE COMUNALE COME VICE

Il Partito Democratico di Salerno ha iniziato la scrematura, tra le diverse disponibilità già avanzate, per completare la lista dei 16 candidati per le prossime elezioni provinciali del 18 Dicembre: esito scontato, chiaramente, con il PD che, grazie ai sindaci ed ai consiglieri comunali in Provincia, punta ad un risultato da record, con almeno 8 eletti a Palazzo Sant’Agostino. E tra questi, come avvenuto di consuetudine negli ultimi anni, il primo degli eletti andrà anche a ricoprire il ruolo di Vice Presidente della Provincia, unico incarico politico di rilevanza, considerato che non ci sono piu’ le deleghe assessoriali. Pare che i vertici provinciali del Partito Democratico abbiano già deciso di puntare, con una importante messe di voti soprattutto dal Consiglio Comunale di Salerno, sulla figura di un consigliere comunale rieletto nella lista dei Progressisti, rimasto fuori dalla Giunta Comunale Napoli-Bis, destinato a ricoprire il ruolo di Vice Presidente a Palazzo Sant’Agostino.

