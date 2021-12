PROVINCIALI 2021. ALESSANDRO CHIOLA (PSI): “IN CAMPO PER RAFFORZARE I TERRITORI”

Dopo dieci anni dalla prima candidatura al consiglio comunale di Montecorvino Pugliano, l’attuale sindaco Alessandro Chiola ha scelto di mettersi in campo per le prossime elezioni provinciali. Il consiglio provinciale è pronto a rinnovarsi e il sindaco dei Picentini ha scelto di correre in questa tornata elettorale al fianco del Partito Socialista Italiano. Eletto per la prima volta Consigliere Comunale nel 2011 diventa sindaco facente funzioni nel 2018 a seguito della morte del sindaco Gianfranco Lamberti. L’anno seguente viene eletto sindaco, con il 59 per cento di preferenze.

“Prima di tutto ringrazio il Segretario Nazionale Enzo Maraio per aver avuto fiducia nella mia persona e per avermi accolto. Sono entusiasta di questa nuova corsa al consiglio provinciale e, in particolar modo, di rappresentare un partito con il quale condivido i miei ideali. Ringrazio il consigliere regionale, nonché amico, Andrea Volpe per aver sostenuto la mia scelta. Per la prima volta mi interfaccio con consiglieri ed amministratori locali per il bene non solo dei Picentini ma di tutta la vasta provincia di Salerno. Sono molto entusiasta”. Così, il sindaco di Montecorvino Pugliano, Alessandro Chiola, commenta la sua prima candidatura alla Provincia di Salerno.

“Rafforzare l’interesse sui territori e sul ruolo di potenza della Provincia di Salerno, è vitale”, continua il sindaco Chiola, “L’ente deve tornare ad avere i poteri che in passato possedeva, in particolar modo, bisogna essere pronti per la programmazione e progettazione dei fondi destinate alle Province e previsti nel PNRR, dove i territori sono al centro”.

Una corsa a Palazzo Sant’Agostino, per il sindaco dei Picentini, già iniziata da qualche settimana e che terminerà il 18 dicembre, giorno in cui è prevista la chiamata al voto. “In queste settimane ho avuto modo di affrontare diverse problematiche con diversi amministratori locali e consiglieri. Ho trovato in loro un confronto onesto e risolutivo ai problemi che, purtroppo, affliggono un’area vasta come la provincia di Salerno. Ho dato loro la mia massima disponibilità. Per questi motivi ho scelto di candidarmi al consiglio provinciale, per portare avanti azioni concrete volte al benessere non solo dei Picentini”. Conclude il sindaco, Chiola.