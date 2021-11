PROVINCIALI 2021. I PICENTINI SCELGONO D’ONOFRIO, FUORI DALLA LISTA LANZARA

I Sindaci ed i Consiglieri Comunali di centro sinistra dell’area dei Picentini hanno scelto il nome sul quale puntare, in vista delle prossime elezioni Provinciali del 18 Dicembre: gli amministratori della vasta area, nel corso di una riunione, hanno indicato in Martino D’Onofrio, Sindaco del Comune di Montecorvino Rovella, il candidato di area da sostenere e da portare avanti all’interno del Consiglio Provinciale di Salerno. Salta, dunque, la candidatura dell’attuale Sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara che, da tempo, stava lavorando ad una sua discesa in campo per le prossime elezioni Provinciali.

