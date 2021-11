PROVINCIALI 2021. PIERO DE LUCA E L’INCOGNITA DELLA LISTA CAMPANIA LIBERA. CI SARA’ ?

Impegnato, nelle ultime ore, ad Avellino, nel tentativo di una delicata mediazione tra le diverse anime del centro sinistra, per individuare una candidatura unica alla Presidenza della Provincia, il deputato del Pd Piero De Luca, da domani, chiusa la fase della proclamazione degli eletti del Comune di Salerno – ultimo ente ad attendere l’ok per la composizione ufficiale del Consiglio – dovrà occuparsi, in prima persona, anche della composizione della liste del Partito Democratico per le Provinciali del 18 Dicembre.Insieme alla lista del Partito Democratico, ci sarà anche quella di Campania Libera ? Pare proprio di si e le ultime indiscrezioni parlano di una lista importante, messa in campo anche e soprattutto per arginare la presenza degli altri partiti (di centro sinistra, ndr) all’interno del futuro Consiglio Provinciale di Salerno.

