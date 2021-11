SONDAGGI, MEDIA DELLA SETTIMANA. IL PD AVANTI A FDI, NEL CENTRO DESTRA OK SOLO FORZA ITALIA

Per la seconda settimana consecutiva il Partito Democratico si conferma primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani, in caso di elezioni politiche. Il Pd di Enrico Letta, dunque, avanti a Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, con tutto il centro destra in calo, rispetto alla scorsa settimana, eccezion fatta per Forza Italia.

Supermedia Liste

PD 20,3 (+0,4)

FDI 19,6 (-0,5)

Lega 18,6 (-0,1)

M5S 16,4 (+0,3)

Forza Italia 7,4 (=)

Azione 3,8 (+0,3)

Italia Viva 2,6 (+0,2)

Sinistra Italiana 2,1 (+0,2)

Art.1-MDP 2,0 (+0,1)

Verdi 1,9 (+0,1)

+Europa 1,5 (=)