PROVINCIALI 2021. VERSO UNA LISTA UNICA FORZA ITALIA-LEGA, DIRIGENTI AL LAVORO

C’è la possibilità che Lega e Forza Italia alle prossime elezioni Provinciali 2021 di Salerno possano presentare una lista unica, con due simboli e 16 candidati equamente distribuiti tra i due partiti. C’è sul tavolo di Enzo Fasano e di Attilio Pierro questa concreta ipotesi che consentirebbe a tutti e due i partiti di raggiungere, senza problemi, la quota delle 100 firme per sostenere la lista ed anche di presentare un rooster importante di candidati al Consiglio Provinciale. Tra questi, sicuramente, i due uscenti di Forza Italia: Giuseppe Ruberto e Saverio D’Alessio ma, in caso di lista unica, ci sarebbe anche il Consigliere Provinciale Dante Santoro, sempre che la proclamazione degli eletti al Consiglio Comunale di Salerno arrivi prima del 28 Novembre, data ultima per la presentazione delle liste negli uffici di Palazzo Sant’Agostino.

