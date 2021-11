Bellizzi accoglie i vertici provinciali e regionali di Fratelli d’Italia in una manifestazione di piazza, in programma per domenica 7 Novembre, a partire dalle 11:00 in Piazza del Popolo. All’appuntamento prenderanno parte, insieme ai vertici cittadini del partito di Giorgia Meloni, i parlamentari Edmondo Cirielli ed Antonio Iannone, il coordinatore provinciale Giuseppe Fabbricatore ed i consiglieri regionali Nunzio Carpentieri e Michele Schiano.

