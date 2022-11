PROVINCIALI 2022. AZIONE LASCIA LIBERI I PROPRI ISCRITTI PER IL VOTO DEL 20 NOVEMBRE

Nessuna indicazione di voto ma assoluta libertà di scelta per le elezioni Provinciali del 20 Novembre. E’ quanto emerso, nella serata di ieri a Cava de’ Tirreni, al termine della riunione, voluta da Azione, coordinata dal neo Segretario Provinciale Gigi Casciello alla presenza del deputato Antonio D’Alessio. Al termine dell’incontro è stato deciso di non chiedere ai propri iscritti alcun impegno per uno dei due candidati in campo (Franco Alfieri e Sonia Alfano), lasciando anche la possibilità di un’astensione in occasione del voto di Domenica 20 Novembre.

