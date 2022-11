PROVINCIALI 2022. FRANCHI TIRATORI, SALERNO, CAVA, NOCERA INFERIORE I COMUNI OSSERVATI SPECIALI

Quanti saranno i franchi tiratori alle prossime elezioni Provinciali di domenica 20 Novembre ? Le scommesse sono già aperte ed i comuni a finire nel mirino degli osservatori sono Salerno, Cava de’ Tirreni e Nocera Inferiore. Tutti pronti a contare i voti che andranno ad Alfieri, rispetto alle previsioni della vigilia, almeno quelle basate sulla carta, sulla semplice appartenenza politica.

A Salerno, come già accaduto in occasione di altre elezioni Provinciali, i seggi allestiti a Palazzo Sant’Agostino potrebbero trasformarsi in un momento di sfogo per i tanti consiglieri comunali di maggioranza, afflitti, da tempo, da un latente mal di pancia.

A Cava de’ Tirreni la posizione del Sindaco Vincenzo Servalli e di buona parte della sua maggioranza era e resta critica nei confronti del Partito Democratico: non è un segreto che lo stesso Servalli stia sul punto di annunciare l’adesione ad un nuovo partito. L’occasione delle Provinciali potrebbe essere un banco di prova per una nuova maggioranza nella cittadina metelliana.

Infine Nocera Inferiore dove, rispetto ad altri comuni dell’Agro, il centro sinistra si aspetta un risultato forte ma anche nel centro dell’Agro non mancano i dubbi e le perplessità sul voto compatto, almeno in maggioranza, a favore di Franco Alfieri.