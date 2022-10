PROVINCIALI 2022. NEL PD I SINDACI ETERNAMENTE SECONDI: PER LORO NON C’E’ MAI SPAZIO

Oggi è il giorno dell’incoronazione a candidato Presidente della Provincia di Salerno per il sindaco di Capaccio Franco Alfieri ma l’elenco dei primi cittadini, eternamente secondi, è lungo all’interno del Pd, come lungo è anche il loro muso in questi giorni. Dal Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli, sempre piu’ vicino ad un addio al Partito Democratico per abbracciare il progetto politico di Carlo Calenda, al primo cittadino di Fisciano Vincenzo Sessa, messo in disparte nonostante la giovane età e l’importante dato politico ottenuto alle elezioni del 25 Settembre. E poi, dalla Valle dell’Irno, il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara che, dopo aver affrontato le Politiche 2022 nel difficilissimo collegio dell’Agro è stata già messa in soffitta, come anche il primo cittadino di Siano Giorgio Marchese, accontentato, poco prima delle elezioni politiche, con il fardello della Presidenza della Comunità Montana Irno.

Share on: WhatsApp