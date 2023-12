PROVINCIALI 2023. A CACCIA DELL’ULTIMO VOTO: LA GUERRA DEL PD PER IL PRIMO POSTO

E’ caccia all’ultimo voto, anche quello del piu’ piccolo comune del Cilento, per fare massa critica e per poter raggiungere il primo posto all’interno della Lista del Partito Democratico che sarà il primo partito per numero di voti e per consiglieri eletti, al termine dello scrutinio di mercoledi’ sera. E se nel Pd si gioca una partita importante – che è quella di ottenere l’incarico di Vice Presidente, ad oggi nelle mani del consigliere provinciale Giovanni Guzzo – anche negli altri partiti c’è qualcosa da chiarire.

E’ il caso di Forza Italia dove l’attuale Capogruppo Giuseppe Ruberto deve difendersi dal pesante attacco interno del Sindaco di Scafati Pasquale Aliberti che ha lanciato una vera e propria Opa sul partito: prima l’elezione a Palazzo Sant’Agostino, poi il congresso Provinciale di fine Gennaio 2024.

Il Congresso, invece, lo ha celebrato Fratelli d’Italia che ha incoronato, all’unanimità, come Coordinatore Provinciale Giuseppe Fabbricatore che, un primo test deve affrontarlo proprio con le Provinciali di domani, quando tra i candidati ci sarà il suo nome: il consigliere provinciale uscente Carmine Amato.