REGIONALI IN CAMPANIA. DURIGON (LEGA) AGLI ALLEATI: “NIENTE FUGA IN AVANTI”

L’occasione è stata fornita dal brindisi di auguri con tutti i dirigenti della Lega della Campania. E il neo Commissario del partito di Matteo Salvini Durigon non ha perso l’opportunità di rivolgere un messaggio agli alleati di centro destra: “Per le Regionali in Campania, basta fughe in avanti”. Durigon, che ripete anche le parole pronunciate qualche giorno fa dal Coordinatore di Forza Italia Fulvio Martusciello, frena – o, almeno, spera di farlo – il ragionamento politico intrapreso da Fratelli d’Italia che, durante la celebrazione del congresso provinciale di Salerno, ha fatto riferimento alla scelta che ricadrà, per il nome del candidato alla Presidenza della Regione Campania, proprio sul partito di Giorgia Meloni.

Share on: WhatsApp