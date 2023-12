TERZO MANDATO AI PRESIDENTI DI REGIONE: C’E’ L’EMENDAMENTO PRESENTATO DALLA LEGA

La Lega di Matteo Salvini ha, ufficialmente, presentato un emendamento al disegno di Legge per la riforma del Testo Unico degli Enti Locali, firmato dal deputato Alberto Stefani, veneto di origini e molto vicino a Luca Zaia, per eliminare il limite del terzo mandato per i Presidenti di Regione. Una norma che interessa, da vicino, non solo la Regione Campania a guida Partito Democratico con Vincenzo De Luca, ma anche altre Regioni come l’Emilia Romagna (Bonaccini, Pd), la Lombardia (Fontana, Lega), la Liguria (Giovanni Toti), la Puglia (Michele Emiliano). Adesso bisognerà comprendere quanti dei partiti, tanto di maggioranza quanto di opposizione, sono pronti a sostenere la modifica che potrebbe portare ad una piccola rivoluzione politica all’interno di tutti gli schieramenti politici. Sarà fondamentale anche l’atteggiamento del Partito Democratico che, sul tavolo, ha tre regioni importanti come la Campania, l’Emilia Romagna e la Puglia che, insieme alla Toscana, sono rimaste ancora nelle mani del centro sinistra.

