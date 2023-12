PROVINCIALI 2023. ELEZIONI CHE SERVONO SOLO AGLI EQUILIBRI INTERNI DEI PARTITI

Piu’ che elezioni assomigliano a congressi provinciali anticipati o, in alcuni casi, posticipati. Le Provinciali del prossimo 20 Dicembre serviranno solo ai partiti per verificare i propri equilibri interni, la forza di ciascuno dei dirigenti, il peso di questo o di quel consigliere regionale. Ecco il quadro, partito per partito.

PARTITO DEMOCRATICO – Con le Provinciali è in atto l’ennesimo braccio di ferro tra il Segretario Provinciale Enzo Luciano ed i dirigenti Di Nesta e Mastursi. Gli ultimi due impegnati a sostenere la candidatura dell’attuale sindaco di Montecorvino Rovella Martino D’Onofrio, il primo, invece, alle prese con l’impresa di garantire il primo posto in lista al Consigliere Comunale di Salerno Antonio Fiore.

FRATELLI D’ITALIA – Il futuro Coordinatore Provinciale Fabbricatore, in questa tornata per le Provinciali 2023, sostiene la candidatura del consigliere provinciale uscente Carmine Amato. Gambino, invece, insieme ad altri esponenti del partito punta su Aniello Gioiella. Alcuni parlamentari, infine, sostengono la candidatura del consigliere comunale di Salerno Mimmo Ventura.

CAMPANIA LIBERA – La lista Campania Libera, questa volta, è tutta nelle mani del Consigliere Regionale Luca Cascone che punta all’elezione di due consiglieri provinciali, prendendosi una personale rivincita nei confronti dei vertiti provinciali del Partito Democratico.