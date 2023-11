PROVINCIALI 2023. FORZA ITALIA: C’E’ IL NOME DI SCAFATI. A BREVE INCONTRO CON LEGA E MODERATI

Nella lista di Forza Italia per le prossime elezioni provinciali ci sarà anche una candidata di Scafati, un nome voluto dal Sindaco Pasquale Aliberti che punta ad ottenere un consigliere all’interno del Parlamentino di Palazzo Sant’Agostino. Forza Italia, Lega e Noi Moderati si incontreranno a breve per definire le quote di competenza per la composizione della lista che, in ogni caso, sarà unica: 6 ciascuno i nomi che inseriranno Forza Italia e Lega, 4, invece, per Noi Moderati. Entro gli inizi della prossima settimana sarà anche avviata la raccolta delle 96 firme necessarie per la presentazione della lista che dovrà avvenire entro e non oltre il prossimo 29 Novembre.

