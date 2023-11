PASQUALE VESSA (AMBIENTE ENERGIA): “PER I COMUNI NON SOLO PUC MA ANCHE UN PIANO ENERGETICO”

“Accanto al Puc, al Piano Urbanistico Comunale, le città che vogliono davvero bene all’ambiente e che pensano anche alla bolletta energetica dei propri cittadini, dovrebbero approvare anche un Piano Energetico Comunale, collegato allo sviluppo edilizio e sociale di ogni centro urbano”. Pasquale Vessa, Amministratore della società Ambiente Energia, propone un piano congiunto tra edilizia ed energia per il futuro dei prossimi anni.

“Per ogni nuovo immobile o per ogni nuovo insediamento costruttivo”, continua Pasquale Vessa, “una Amministrazione pubblica attenta dovrebbe anche fare un’analisi dei consumi energetici e della capacità di risparmio ma anche di produzione green, legata alla singola unità. Oggi come oggi, non è sufficiente valutare l’impatto urbanistico, ambientale ed umano dei Piani Urbanistici: c’è bisogno di accompagnare al documento urbanistico, un secondo atto che contenga l’impatto energivoro ma anche energetico. C’è bisogno di una rivoluzione culturale che, adesso, spetta al Parlamento dettare per il futuro delle nostre città”