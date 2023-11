PROVINCIALI 2023. IN CASA PD TUTTI IN ATTESA DELLA RIUNIONE CON PIERO DE LUCA

Candidati ed aspiranti tali, uscenti e non solo: tutti all’interno del Partito Democratico della Provincia di Salerno, in vista delle Provinciali del prossimo 20 Dicembre, sono in attesa che venga convocata, nella sede provinciale del Pd di Via Manzo, la riunione con il deputato Piero De Luca, per definire il roaster dei candidati ma anche per comprendere le strategie della segreteria provinciale. Intanto, soprattutto i consiglieri uscenti, hanno già avviato la campagna elettorale tra i comuni della Provincia, con una serie di incontri con sindaci e consiglieri comunali, per verificare la disponibilità ad un voto che, nella lista del Partito Democratico, potrebbe essere determinante per l’elezione o anche per un migliore posizionamento. D’altronde non è un segreto: il primo partito alle prossime elezioni provinciali – quelle con il voto indiretto e senza il coinvolgimento dell’elettorato – in Provincia di Salerno sarà il Partito Democratico. E, proprio da quella lista, arriveranno i consiglieri che riceveranno le deleghe piu’ importanti dal Presidente Franco Alfieri.

