PROVINCIALI 2026. LISTA UNICA PER FORZA ITALIA, LEGA E NOI MODERATI: ECCO TUTTI I NOMI

Presentata, questa mattina, a Palazzo Sant’Agostino, la lista unica, per le prossime elezioni Provinciali dell’11 Gennaio, di Forza Italia, Lega e Noi Moderati. Ecco tutti i nomi dei candidati.

ALIBERTI ANGELO SINDACO SCAFATI
PASQUALINO
D’AIUTOLO GIUSEPPE CONSIGLIERE MONTECORVINO ROVELLA
COMUNALE
DELLA CORTE ANTONIETTA CONSIGLIERE MONTECORVINO PUGLIANO
COMUNALE
DESTOBBELEER LUISA CONSIGLIERE SCAFATI
COMUNALE
DI BENEDETTO CARMEN CONSIGLIERE MONTANO ANTILIA
COMUNALE
GALLUZZO GIUSTINA CONSIGLIERE CASTEL SAN GIORGIO
COMUNALE
MITRIA GIUSEPPE CONSIGLIERE RICIGLIANO
COMUNALE
ROSATI GIOVANNI CONSIGLIERE NOCERA INFERIORE
COMUNALE
SELLITTO VINCENZO PASQUALE CONSIGLIERE NOCERA INFERIORE
COMUNALE

 

