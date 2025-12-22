PROVINCIALI 2026. LISTA UNICA PER FORZA ITALIA, LEGA E NOI MODERATI: ECCO TUTTI I NOMI

Presentata, questa mattina, a Palazzo Sant’Agostino, la lista unica, per le prossime elezioni Provinciali dell’11 Gennaio, di Forza Italia, Lega e Noi Moderati. Ecco tutti i nomi dei candidati.
|ALIBERTI
|ANGELO
|SINDACO
|SCAFATI
|PASQUALINO
|D’AIUTOLO
|GIUSEPPE
|CONSIGLIERE
|MONTECORVINO ROVELLA
|COMUNALE
|DELLA CORTE
|ANTONIETTA
|CONSIGLIERE
|MONTECORVINO PUGLIANO
|COMUNALE
|DESTOBBELEER
|LUISA
|CONSIGLIERE
|SCAFATI
|COMUNALE
|DI BENEDETTO
|CARMEN
|CONSIGLIERE
|MONTANO ANTILIA
|COMUNALE
|GALLUZZO
|GIUSTINA
|CONSIGLIERE
|CASTEL SAN GIORGIO
|COMUNALE
|MITRIA
|GIUSEPPE
|CONSIGLIERE
|RICIGLIANO
|COMUNALE
|ROSATI
|GIOVANNI
|CONSIGLIERE
|NOCERA INFERIORE
|COMUNALE
|SELLITTO
|VINCENZO PASQUALE
|CONSIGLIERE
|NOCERA INFERIORE
|COMUNALE