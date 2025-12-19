CONFAGRICOLTURA CAMPANIA A BRUXELLES: NO ALLA PAC POST 2027

Confagricoltura Campania è a Bruxelles per dire no alla riforma della PAC post 2027 e all’accordo UE-Mercosur, che comporterebbe un taglio di 9 miliardi per l’Italia.

“Difendiamo le imprese agricole campane, la qualità del nostro cibo e la sicurezza alimentare europea”, afferma Fabrizio Marzano, presidente di Confagricoltura Campania. “L’agricoltura in Campania è strategica per la regione, per l’Italia e per l’Europa e va sostenuta con risorse e politiche chiare”. “La proposta della Commissione – continua Marzano – penalizza il reddito degli agricoltori e la sicurezza alimentare. È necessario rivedere la PAC ascoltando le imprese agricole”. “Le nostre aziende garantiscono quotidianamente la sicurezza alimentare, tutelano il territorio e rappresentano un’eccellenza nel mercato europeo. Chiediamo – conclude – regole che garantiscano reciprocità e permettano agli agricoltori campani di essere veri imprenditori”.

