REGIONE CAMPANIA. LA PRIMA NOMINA DI ROBERTO FICO: FRANCESCO COMPARONE E’ IL NUOVO CAPO DI GABINETTO

Roberto Fico ha scelto il Capo di Gabinetto della Regione Campania, ruolo strategico ed importantissimo all’interno dello scacchiere organizzativo dell’Ente di Palazzo Santa Lucia: al fianco del nuovo Presidente della Regione arriva Francesco Comparone. Una lunga esperienza all’interno della Camera dei Deputati, Comparone, già Vice Capo Gabinetto del Ministero di Giustizia nel 2023, Capo del Servizio del Personale a Montecitorio fino al 2022, napoletano di origini, laureato in Giurisprudenza nel 1996 alla Federico II.

“Una persona seria e super competente con la quale ho avuto il piacere di interfacciarmi nella mia esperienza parlamentare”. Lo dichiara, ad Agendapolitica, l’ex Sottosegretario alla Difesa del M5S Angelo Tofalo: “Una garanzia per il neo presidente e per la Regione”