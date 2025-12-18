CONSIGLIO REGIONALE. IL 29 DICEMBRE LA PRIMA SEDUTA PER L’ELEZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

E’ stato il Consigliere Anziano Fernando Errico, eletto con Forza Italia in Provincia di Benevento, a convocare la prima seduta del nuovo Consiglio Regionale della Campania che si terrà lunedi’ 29 Dicembre, a partire dalle 11:00. All’ordine del giorno il “gradimento” che il Consiglio Regionale dovrà esprimere nei confronti del Presidente della Regione Roberto Fico ma anche il delicato ostacolo, almeno per le forze di maggioranza, dell’elezione del Presidente del Consiglio e dell’intero ufficio di Presidenza che contempla due Vice Presidenti (di cui uno riservato all’opposizione di Centro Destra, due Questori (di cui uno per l’opposizione) e tre Segretari d’Aula (di cui due per la maggioranza ed uno per l’opposizione). Si tratta di un primo banco di prova per la tenuta tanto della maggioranza quanto dell’opposizione.