PIERO DE LUCA (PD): “DA GOVERNO PIOGGIA EMENDAMENTI SU LEGGE DI BILANCIO”

Il governo presenta da giorni una pioggia di emendamenti last minute sulla propria bozza di manovra, gia’ debole e dannosa, trasformando la legge di bilancio in un pasticcio ingestibile. Ma una cosa resta e svela le bugie raccontate negli anni: niente per la crescita, con l’Italia che senza il Pnrr sarebbe in recessione, l’impoverimento che colpisce soprattutto chi lavora, eta’ pensionabile sempre piu’ alta, tasse ai massimi da 10 anni, tagli a sanita’, scuola e trasporti. Ma chi governa davvero? Chi scrive i testi del governo se tutti ne prendono le distanze? A

forza di denunciare le ‘manine’ e riempire il testo di correzioni confuse, ci aspettiamo che la premier Meloni dia la

colpa alla Dea Kali. A 10 giorni dall’esercizio provvisorio siamo ancora nel caos: il governo ha perso credibilita’ e gli

italiani pagano il conto di un’improvvisazione senza precedenti”. Lo afferma il capogruppo del PD nella commissione Affari Europei della Camera, Piero De Luca.

