PROVINCIALI 2026. NEL PD LA CANDIDATURA DI GIUSEPPE LANZARA IN DIRITTURA DI ARRIVO

Mancano ormai poche ore alla chiusura delle liste per il rinnovo del Consiglio provinciale di Salerno e il quadro delle candidature inizia a definirsi con maggiore chiarezza. Tra i nomi più accreditati figura quello del sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, la cui candidatura nella lista del Partito Democratico appare ormai certa. Una scelta fortemente sostenuta dalla Segreteria del partito e dall’onorevole Piero De Luca, che punta su un giovane amministratore ma con un’esperienza consolidata e un forte radicamento sul territorio.

