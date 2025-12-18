IL COMUNE DI BACOLI PREMIATO PER LA MIGLIORE GESTIONE DEL TERRITORIO IN ITALIA

Il Comune di Bacoli, guidato dal Sindaco Giosi Della Ragione, ha ottenuto un nuovo premio nell’ambito della XIX edizione del Premio Comuni Virtuosi

Bacoli è stata premiata per una strategia di rigenerazione territoriale fondata su legalità, tutela del paesaggio e restituzione degli spazi pubblici alla comunità. Il Comune ha liberato la spiaggia di Casevecchie demolendo oltre 2.000 mq di abusi, riaprendo il litorale e creando nuovi spazi di aggregazione; ha rimosso recinzioni e barriere illegali a Miliscola restituendo ai cittadini l’accesso al mare e ha trasformato l’ex ecomostro del Lido Piranha nel nuovo Parco Pubblico di Miseno, dove sono riaffiorati importanti resti archeologici di età romana. Gli interventi hanno generato un forte impatto sociale, rafforzando identità, partecipazione e cura del territorio.