SCAFATI. IL SINDACO ALIBERTI: “DIALOGO CENTRO DESTRA, COINVOLGERE TUTTI”

“Relativamente all’incontro con il segretario cittadino di FdI, il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti :“Ho provato a riunire il centrodestra anche per la battaglia comune condotta con lealtà alle regionali appoggiando lo stesso candidato alla Presidenza, Edmondo Cirielli e dopo un confronto avuto con lo stesso. Dopo l’incontro con il commissario cittadino di FdI la percezione visti anche gli atteggiamenti e il linguaggio violento di alcuni manifestati sui social, è che ci siano diverse e legittime aspirazioni di candidature a sindaco nella prospettiva.”

Lo scrive in una nota il Sindaco di Scafati Pasquale Aliberti.

Pertanto la questione della “perdita di dignità” di cui qualcuno di FdI parla, credo sia un muro che sul piano locale possa essere superato solo da un governo della Città che vada oltre le ideologie di appartenenza, facendo prevalere il senso della responsabilità sui temi che riguardano Scafati e trovando soluzioni comuni quando possibile. Questo già a partire dall’adozione del PUC entro il 31 dicembre prossimo. Ho già convocato consiglieri e assessori prima di poterlo presentare alla Città per tutte le osservazioni che possano contribuire a migliorarlo dopo le sollecitazioni e le proposte arrivate via mail da tecnici, cittadini e associazioni”.