REGIONE CAMPANIA. CORRADO MATERA (PD) VERSO LA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE SANITA’

Corrado Matera è il nome sul quale il Pd punta per la Presidenza della Commissione Sanità in Consiglio Regionale. Alla vigilia della prima seduta del Consiglio Regionale, in programma per lunedi’ 29 Dicembre a Napoli, rimbalzano le prime voci anche sulle delicate Presidenze di Commissione. Fico, come da lui stesso annunciato, manterrà tra le proprie mani la delega alla Sanità: ecco che la Presidenza della Commissione passa tra le mani del Partito Democratico. E Corrado Matera, reduce da un importante successo elettorale, forte del sostegno del Segretario Regionale del Partito Democratico Piero De Luca, punta con decisione alla Presidenza della Commissione Sanità.