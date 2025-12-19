NOCERA INFERIORE. ALFONSO ROMANO: “DAL NOSTRO TERRITORIO IL DATO PIU’ FORTE PER GIOVANNI GUZZO”

Alfonso Romano, Consigliere Comunale di Nocera Inferiore, nell’ultima tornata elettorale per le Regionali ha sostenuto, in maniera diretta, la candidatura del Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo. Cosa ti ha spinto a sostenere Giovanni Guzzo in questa tornata elettorale?

«Ho conosciuto Giovanni Guzzo durante le scorse elezioni provinciali e da subito si è instaurato un rapporto basato su stima reciproca, trasparenza e lealtà. Il punto d’incontro tra noi è stato proprio questo: serietà e concretezza.

Grazie a questa collaborazione ho avuto modo di confrontarmi su tematiche fondamentali come politiche giovani, sanità, cultura e partecipazione, e cosa importante cercando costantemente di ridurre la distanza tra cittadini e macchina amministrativa.

Sono stati realizzati numerosi interventi sulle strade di competenza provinciale a Nocera Inferiore: dalla semplice apposizione della segnaletica orizzontale e verticale, fino a lavori più strutturati. Ho avuto anche la possibilità di seguire personalmente l’iter burocratico, confrontandomi con gli uffici competenti e partecipando ai sopralluoghi, riuscendo così a portare risultati tangibili in strade periferiche come Via Zeccagnuolo, Via Provinciale Nocera-Sarno (SP106) e molte altre>>.

Sei soddisfatto del risultato elettorale complessivo nel distretto?

«Assolutamente sì. È chiaro che in alcuni comuni si poteva fare di più, ma ormai è inutile guardare indietro: bisogna costruire, andare avanti e non fermarsi. Le possibilità non mancano e, se dovessero mancare, si creano.

Il nostro punto di partenza ora è superare le 11.500 preferenze. Abbiamo aggiunto un tassello importante al quadro politico. I risultati arriveranno con il tempo: non si può avere tutto e subito, bisogna rimboccarsi le maniche.

Resta un po’ di rammarico per non essere entrati in Consiglio regionale per circa 1.400 voti, ovvero una media di una decina di voti in più per ciascun comune. Su Nocera Inferiore, però, sono pienamente soddisfatto: 758 consensi, il dato più alto dell’intera provincia, tanto è vero che dopo le festività, Giovanni verrà personalmente a ringraziare il popolo nocerino per il contributo ricevuto. Ancora una volta, ringrazio di cuore tutti coloro che mi hanno sostenuto e che mi sono stati vicini, in particolare la mia famiglia ed i miei amici di sempre. Questo risultato dimostra che i cittadini di Nocera hanno apprezzato il lavoro e l’impegno svolto durante questo tempo sul territorio.

È stato un risultato così forte da lasciare incredula anche la parte più storica e stagnante del PD nocerino: segno evidente che il partito ha bisogno di rinnovarsi e stare al passo con i tempi, motivo per cui il grande risultato della dottoressa Federica Fortino, che ho sostenuto fortemente al fianco di Guzzo, spero possa aprire nuovi spazi e ragionamenti all’interno del partito>>.

Da cosa si riparte ora?

«In realtà non ci siamo mai fermati. Proprio in occasione delle festività natalizie, per Nocera Inferiore, Giovanni ha fatto arrivare diversi abeti ornamentali destinati a varie zone della città, soprattutto periferiche, grazie a un’iniziativa della Regione Campania – Settore Foreste e Patrimonio Forestale, per promuovere tradizioni e valori del territorio.»

In vista del rinnovo del Consiglio Provinciale dell’11 gennaio 2026, quali sono le prospettive?

«Per le elezioni provinciali di gennaio 2026 sarò naturalmente ancora al fianco di Giovanni Guzzo. Cercheremo di coinvolgere il maggior numero possibile di amministratori che condividano le nostre idee e vogliano proseguire questo progetto politico.

L’obiettivo è essere una scelta valida per gli elettori ed i sostenitori, poi sarà il tempo a dire il resto.»