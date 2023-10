PROVINCIALI, AL VIA IL LAVORO DEI PARTITI PER LE LISTE: 16 SEGGI IN PALIO

E’ già iniziato il lavoro dei partiti, soprattutto quelli di centro sinistra, per la composizione delle liste per le Provinciali di secondo livello che il Presidente della Provincia di Salerno Alfieri si appresta a fissare con un proprio decreto. Fibrillazione, soprattutto, all’interno del Partito Democratico dove sono tante le ambizioni, altrettante le preoccupazioni per un equilibrio che potrebbe cambiare proprio in occasione della prossima tornata elettorale. Si cambia o si lascia tutto cosi’ come si trova ? Insomma, i vertici del Pd della Provincia di Salerno, decideranno per una rivoluzione all’interno del Consiglio Provinciale oppure lasceranno intatti gli attuali assetti – ed anche le deleghe – tra i diversi consiglieri provinciali in carica ? Con il voto di secondo livello, è bene ricordarlo, tutto è controllabile e gestibile, con il voto dei Sindaci e dei Consiglieri Comunali che, nella stragrande maggioranza dei casi, oggi rispondono direttamente al Partito Democratico.

