FISCIANO. IL SINDACO SESSA PUNTA ALL’APPROVAZIONE IN TEMPI RECORD DEL PUC

C’è la ferma intenzione del Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa di rilanciare, in tempi rapidissimi, l’azione amministrativa sul territorio del Comune della Valle dell’Irno. Adesso, stando alle voci che giungono dall’interno, è il momento di mettere da parte i piccoli dissapori dei mesi scorsi, serrare le fila e lavorare, a tempi da record, sulla adozione e sull’approvazione del Puc, il Piano Urbanistico Comunale. Tempi rapidi – c’è chi sostiene che la procedura si concluderà entro la fine del 2023 – evitando che qualcuno, anche all’interno della maggioranza, possa mettere i bastoni tra le ruote di un carro che, adesso, deve viaggiare a velocità sostenuta. Non a caso, nella prossima settimana il Sindaco Sessa potrebbe chiamare tutti gli esponenti della sua maggioranza a Palazzo di Città, per un incontro nel corso del quale verranno illustrate le tappe forzate da percorrere per l’approvazione dello strumento di pianificazione urbanistica.

