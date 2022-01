QUESTIONE SERVALLI, FACCIA A FACCIA TRA IL SINDACO ED IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Dopo le turbolenze dei giorni scorsi, con l’annuncio da parte del Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli di lasciare il Partito Democratico, questa mattina, a Salerno, nella sede del Genio Civile, faccia a faccia tra il primo cittadino del centro metelliano, il Presidente della Regione Campania ed i vertici provinciali del Pd. Servalli è giunto al Genio Civile poco prima delle 12:00, accompagnato da alcuni consiglieri comunali, tra cui Narbone, candidato primo dei non eletti in Provincia nella lista del Partito Democratico. Pare che il confronto, pero’, non sia stato di natura politica ma solo ed esclusivamente istituzionale: al centro dell’incontro la questione dell’Ospedale di Cava de’ Tirreni ed il taglio del servizio di rianimazione per il nosocomio metelliano.

