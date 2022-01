DAD PER ELEMENTARI E MEDIE, PER SUPERIORI E MATERNE DECISIONE DEI SINDACI

L’ordinanza della Regione Campania che impone la Didattica a Distanza, fino al prossimo 31 Gennaio, in tutte le scuole Elementari e Medie del territorio regionale, esclude, almeno per il momento, le Materne e le Superiori sulle quali, nelle prossime ore, saranno i sindaci dei singoli comuni ad intervenire con apposite ordinanze. Intanto tutti attendono di leggere il contenuto dell’Ordinanza del Presidente della Regione Vincenzo De Luca, anche per comprendere se sono inseriti riferimenti ai congedi parentali da riconoscere ai genitori per il periodo che va dal 10 gennaio al 31 Gennaio. Nella giornata di oggi, intanto, dovrebbero anche arrivare le ordinanze dei singoli sindaci, qualora decidessero per la Didattica a distanza anche per le superiori e per le materne-.

agendapolitica@libero.it