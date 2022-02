REFERENDUM ED AMMINISTRATIVE: UNA DATA UNICA, IL GOVERNO PENSA ALL’ELECTION DAY

E’ sempre piu’ concreta la possibilità che il Governo indichi una unica data per la celebrazione delle Elezioni Comunali 2022 e per i Referendum abrogativi sulla Giustizia. Ieri, infatti, è stata approvata ad ampia maggioranza, una mozione della Lega alla Camera dei Deputati, finalizzata ad impegnare il governo a fissare una data unica, un vero e proprio Election Day, che, in ogni caso si dovrà tenere entro e non oltre il prossimo 15 giugno. E’ sempre piu’ probabile che la tornata elettorale unica si possa tenere il 22 ed il 23 Maggio, consentendo il turno di ballottaggio, dove previsto e necessario, per il 5 ed il 6 giugno.

