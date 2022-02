PIERO DE LUCA (PD): “PNRR, SULLE RIFORME NESSUN PASSO INDIETRO”

“Le riforme sono uno dei due pilastri fondamentali per raggiungere gli obiettivi fissati e condivisi con l’Europa ai fini della corretta attuazione del Pnrr. Sono essenziali dunque per ottenere i pagamenti delle importanti rate semestrali rispettando gli impegni assunti, ma sono anche indispensabili per rendere il nostro Paese piu’ moderno, equo e competitivo. Come ha chiarito il Segretario Letta, il Partito Democratico e’ schierato convintamente al fianco del Premier Draghi nel sostenere con responsabilita’ il percorso di adozione dei provvedimenti sulla concorrenza, sul fisco, sugli appalti pubblici ed anche il completamento delle misure relative alla riforma della giustizia. Tutte le forze politiche di maggioranza assicurino lo stesso impegno e la stessa serieta’, senza nessun passo indietro. Sono in gioco la credibilita’ ed il futuro dell’Italia”. Lo afferma Piero De Luca, vicecapogruppo del Pd alla Camera.

