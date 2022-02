REFERENDUM GIUSTIZIA IN BILICO: COLLEGATI ALL’APPROVAZIONE RIFORMA CARTABIA

Un’eventuale approvazione in tempi da record della Riforma Cartabia sulla Giustizia potrebbe mettere in discussione la celebrazione dei Referendum che, proprio ieri, la Corte Costituzione ha ritenuto ammissibili.

in Parlamento dovrebbe approdare la riforma Cartabia intervenendo su tre dei temi (riforma del Csm, separazione delle carriere e consigli giudiziari) e facendo annullare di fatto le consultazioni popolari.

Resta il traguardo del quorum da raggiungere e Lega e Fi, d’intesa, chiedono l’election day. “Ci auguriamo, per non avere costi aggiuntivi, che si voti in un election day con referendum ed elezioni amministrative” ha detto il coordinatore di FI, Antonio Tajani.