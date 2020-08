REGIONALI 2020. 20 GIORNI AL DEPOSITO DELLE LISTE: CORSA PER LA RACCOLTA DELLE FIRME

Mancano, esattamente, 20 giorni alla scadenza prevista per il deposito delle liste per i candidati alle Regionali 2020: dalle 8:00 di Venerdì 22 Agosto alle 12:00 di sabato 23 agosto gli uffici delle Corti di Appello resteranno a disposizione per il deposito dell’elenco delle candidature da parte di partiti e movimenti civici.

Anche se con una notevole riduzione, c’è bisogno della raccolta firme per alcune liste civiche che non rientrano nella esenzione prevista anche dalla ultima modifica introdotta dal Consiglio Regionale, alla luce dell’emergenza sanitaria.